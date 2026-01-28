رمضان 2026.. عرض مسلسل البخت علي قناة أبوظبي

أعلنت قناة أبو ظبي، عرض مسلسل البخت، من بطولة عبير صبري ونسرين أمين، خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل البخت

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام.

ومن ناحية أخري تخوض نسرين أمين الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل حق ضايع.

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم.

إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.