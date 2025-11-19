نسرين أمين مطربة في مسلسل البخت وتكشف سبب انجذابها للدور

تعيش نسرين أمين، حالة من النشاط الفني على مستوى السينما والدراما وذلك بعد تألقها في فيلم الدشاش الذي أشاد به الكثيرون من الجمهور والنقاد، إذ تعاقدت على بطولة عمل درامي جديد بعنوان «البخت» للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026 المقبل.



وأعربت نسرين أمين، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع صناع العمل، موضحة أن الدور جديد ومختلف عليها ولم تقدمه من قبل، مشيرة إلى أنها تجسد دور مطربة وما جذبها هو السيناريو والحبكة الدرامية للعمل.



مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر بدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.



وتنتظر نسرين أمين عرض فيلم بيج رامي وهو من إخراج محمود كريم ومن بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، محمد أنور، هدى الإتربي.



وحققت النجمة نسرين أمين، نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل العتاولة 2، والتي لعبت فيه شخصية عدولة وشارك في العمل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، وعدد كبير من الفنانين، وشهد العتاولة 2 تطورات درامية مشوقة.



أما على مستوى السينما شاركت الفنانة نسرين أمين في فيلم الدشاش، بطولة الفنان محمد سعد، الذي غُرض الفترة الماضية في دور العرض، ويدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل، وهو من إخراج الراحل سامح عبد العزيز.