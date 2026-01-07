قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
بالصور

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

أسماء عبد الحفيظ

في ظل تزايد الإقبال على مكملات الكولاجين وارتفاع أسعارها، اتجه اهتمام عدد كبير من المتابعين خلال الفترة الأخيرة إلى البحث عن بدائل طبيعية للكولاجين تعتمد على مكونات غذائية متوافرة في المنازل، وتساعد الجسم على تحفيز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي دون اللجوء إلى الحبوب أو الحقن.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات طبيعية قيل إنها تدعم صحة الجلد وتمنحه مظهرًا أكثر نضارة، ما فتح باب النقاش حول مدى فعاليتها، وما إذا كانت تمثل خيارًا صحيًا وآمنًا مقارنة بالمكملات الصناعية.

ما هو الكولاجين ولماذا يحتاجه الجسم؟

فى إطار هذا قال الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الكولاجين هو بروتين أساسي يشكّل نسبة كبيرة من أنسجة الجلد والعظام والمفاصل، ويساعد على الحفاظ على مرونة البشرة وقوتها. ومع التقدم في العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين في الجسم بالانخفاض تدريجيًا، وهو ما ينعكس على شكل التجاعيد وجفاف الجلد وضعف المفاصل.

وبحسب مختصين في التغذية، فإن الجسم قادر على تصنيع الكولاجين ذاتيًا، لكنه يحتاج إلى عناصر غذائية محددة للقيام بذلك بكفاءة.

بدائل طبيعية تدعم إنتاج الكولاجين

بدلًا من الاعتماد على المكملات، يشير خبراء التغذية إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم تصنيع الكولاجين الطبيعي، من بينها:

  • بذور الشيا: غنية بأحماض أوميغا 3 التي تساعد على ترطيب الجلد ودعم مرونته.
  • القرنفل: يحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مثل المنجنيز، الذي يدخل في تكوين الأنسجة.
  • فيتامين C: عنصر أساسي لا غنى عنه في عملية بناء الكولاجين، ويتوافر في الليمون والبرتقال والفراولة.
  • العسل الطبيعي: يساهم في دعم صحة الجلد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
  • ويرى مختصون أن دمج هذه العناصر ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساعد في تحسين مظهر البشرة على المدى المتوسط، خاصة عند الالتزام بنمط حياة صحي.

هل تغني البدائل الطبيعية عن المكملات؟

يوضح أطباء التغذية أن البدائل الطبيعية لا تُعد علاجًا سحريًا، لكنها خيار داعم وآمن لمعظم الأشخاص. ويؤكدون أن النتائج تختلف من شخص لآخر حسب العمر، ونمط الحياة، والحالة الصحية العامة.

كما يشددون على أهمية شرب كميات كافية من الماء، والنوم الجيد، وتقليل التوتر، باعتبارها عوامل لا تقل أهمية عن التغذية في الحفاظ على شباب البشرة.

تحذيرات ونصائح

وأكد زهران أنه على الرغم من انتشار الوصفات الطبيعية، ينصح بعدم الانسياق وراء الادعاءات المبالغ فيها، مثل الوعود بتجديد الشباب خلال أيام. كما يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية في حال وجود أمراض مزمنة أو حساسية تجاه بعض المكونات.

