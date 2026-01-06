وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية، وسط زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 30 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6000 جنيه، قبل أن يتراجع بنحو 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.

ويأتي هذا التحرك السعري في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في فنزويلا، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي، ما يعزز توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة باعتبارها أحد أبرز أدوات التحوط الآمن.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4484 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5139 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5995 جنيا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6851 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.920 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.