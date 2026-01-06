قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وهو ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأحد أبرز الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيها، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6000  جنيه  ثم تراجع بنحو 10 جنيهات مساء تعاملات اليوم.

يأتي هذا الارتفاع يأتي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في فنزويلا، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، ما يدعم توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة باعتبارها ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 6 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4484 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5134 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5990 جنيا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6846 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.920 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.


 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21

