تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء تراجع في معظم البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك، ضمن نشرته الخدمية.

وسجل الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 47.75 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع.

وفي بنك القاهرة بلغ السعر 47.40 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.35 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع.

كما سجل الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.37 جنيهًا للشراء و47.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

وسجل في أبوظبي الإسلامي وميد بنك والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس نحو 47.35 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الدولار 47.27 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع.