قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

مصطفى الشيمي
مصطفى الشيمي
مصطفى الشيمي

كانت ليلة شتاء دافئة، على غير ما اعتادته الأيام.
جلس  إلى جوار زوجته، يتقاسمان دفءَ البطانية وصمتًا مؤقتًا، بينما كان التلفاز يضيء الغرفة بضوءٍ أزرق بارد، كأنه نافذة تطلّ على عالمٍ آخر. تحدّثا عن الحياة كما يفعل الجميع؛ عن تأمين الغد، وعن الأبناء، وعن المصروفات التي تكبر أسرع من أعمارهم.
كان الحديث جادًّا، لكنّه مغمور بابتسامات صغيرة، تلك التي يولدها الأمل حين لا يجد بديلًا.
انتقلت الشاشة إلى الإعلانات. فللٌ شاهقة تطلّ على البحر، حدائق لا يذبل فيها العشب، ضحكات مصقولة، وأحلام جاهزة للاستهلاك. تأمّلا المشهد في صمت؛
هو يُجري الحسابات بعينيه، وهي تُمسك بجهاز التحكّم كأنّه مفتاح مصيرٍ مؤجَّل.
لم يكن الحلم مستحيلًا… كان فقط بعيدًا بما يكفي ليبدو جميلًا.
وفجأة، انقطع الخيال. صوتٌ خشن، صاعد من الشارع، يشقّ هدوء الغرفة، مردّدًا بنداءٍ طويل بالعامية، متوازن الإيقاع، مشغول بالسجع والقوافي:
" يا اللي عندِك الكركبة…
بشتري من المعلّقة لحد المرتبة،
ليكي العمر الطويل.
أشتري الدولاب والسرير،
بشتري الرخام… والأهمّ حُسن الختام.
يا اللي عندِك النحاس والألومنيوم،
ما تشيليش همّ الدنيا،
قلت الله المستعان…
أشتري التلاجة والسخّان.
اى حاجه قديمه للبيع "

ولم يجرؤ أيٌّ منهما على الاقتراب من النافذة ليطلب من المنادي أن يُخفّض صوته؛
كأنّ المسافة بين الشرفة والشارع لم تكن أمتارًا، بل فارقًا كاملًا بين عالمين.
خفض الرجل صوت التلفاز، والتفتت الزوجة نحوه، ولم يعودا يسمعان بعضهما كما كانا منذ لحظات.
ارتفع الصوت أكثر، واقترب، وتوقّف صاحبه أسفل الشرفة الأرضية، يكرّر النداء بإلحاحٍ لا يملّ، كأنّه يعرف أن في البيوت ما يستحق أن يُستدعى.
ظلّ التلفاز يعرض عالمه اللامع، وظلّ الرجل في الشارع ينادي، بينما وقف الزوجان في المنتصف، عالقَين بين إعلانٍ يبيع المستقبل، وصوتٍ يطالب بالماضي.
ابتسم الزوج ابتسامة ساخرة، وقال بهدوءٍ مكسور:
"يبدو أن الأحلام أيضًا يمكن أن تصبح أشياء قديمة." 
لم تُجِب الزوجة. ظلّت تنظر إلى التلفاز، ثم إلى الغرفة،
كأنها تراها للمرّة الأولى. الأثاث في مكانه، الجدران كما هي،
لكن شيئًا ما بدا أقدم من كل ذلك.
في تلك اللحظة فقط، أدركا معًا
أن ليس كل ما يُنادى عليه يُباع،
وأن بعض الأشياء لا تصير قديمة لأن الزمن مرّ،
بل لأن الحياة مرّت فوقها سريعًا،
وتركَتها خلفها؛
كالطمأنينة،
وكالأمان،
وكحلمٍ صغير
كان يتحدّثان عنه منذ دقائق، قبل أن يعلو صوت المنادي.
استمر النداء في الخارج، واستمرت الإعلانات في الداخل،
وبقي السؤال معلّقًا في المنتصف:
ماذا نملك حقًّا؟
وما الذي صرنا مستعدّين لبيعه دون أن ننتبه؟
وربما، لو امتلك أحدهم الشجاعة الكافية، لأطلّ من الشرفة وسأل المنادي:
«هل تشتري أحلامًا لم تُستعمل؟
أو وعودًا صالحة لكل زمن؟
أو مستقبلًا شاهدناه كثيرًا في الإعلانات… ولم نلمسه قط؟»
لكن لا أحد يفعل.
نغلق الشرفات، نرفع صوت التلفاز،
ونترك الرجل يرحل،
حاملًا على كتفه خردة الآخرين،
ومارًّا أسفل بيوتٍ امتلأت بأشياء جديدة…
إلا الحياة،فقد صارت قديمة بما يكفي
لكي لا يشتريها أحد.

الإعلانات الحلم الخيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح منهج القرآن في تربية الأبناء وبناء المستقبل

النبي محمد

كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت؟.. عالم بالأوقاف يوضح

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد