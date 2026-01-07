قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستعد مصر لموجة من التقلبات الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوي قوي يبدأ تأثيره اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، ويصحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية في عدد من المناطق.

وأكد خبراء الأرصاد أن هذه الموجة تأتي بعد فترة من الاستقرار النسبي، مشيرين إلى أن تأثيرها سيكون مؤقتًا، على أن تعود الأجواء المستقرة مرة أخرى بداية من يوم السبت.

استقرار نسبي وارتفاع طفيف في الحرارة قبل المنخفض

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى ستسجل نحو 24 درجة مئوية نهارًا على القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

ليالٍ شديدة البرودة وتحذيرات للمواطنين

وحذرت غانم من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 10 و12 درجة مئوية، خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض قد يصل في بعض المناطق إلى مستويات شديدة البرودة، ما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

منخفض جوي قوي يوم الجمعة وتأثيرات واسعة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد أن يوم الجمعة سيشهد دخول منخفض جوي قوي يؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، ويتسبب في نشاط الرياح بشكل ملحوظ، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت أن هذا المنخفض سيؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مع اضطراب في الأحوال الجوية، خاصة في المناطق المفتوحة والساحلية.

اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط

وحذرت “غانم” من تأثير المنخفض الجوي على حركة الملاحة البحرية، حيث من المتوقع اضطراب حركة السفن في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، كما ناشدت الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة توخي الحذر خلال هذه الفترة.

فرص أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

وأشارت “غانم” إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وقد تمتد بشكل محدود إلى بعض المناطق الداخلية، ما قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت أن هذه الأمطار ستكون على فترات متقطعة ولن تستمر لفترات طويلة.

تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار السبت

واختتمت الدكتورة منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن البلاد ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم السبت، حيث يبدأ تأثير المنخفض الجوي في الانحسار.

وأضافت أن درجات الحرارة ستعود للارتفاع التدريجي، لتسود أجواء أكثر استقرارًا واعتدالًا خلال الأسبوع المقبل.

حالة الطقس درجات الحرارة الطقس البارد

