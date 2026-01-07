قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
ولاء خنيزي

تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، سيشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بينما يبقى الطقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، مع أجواء دافئة نسبيًا أثناء النهار، وتهيّؤ فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة مائية كثيفة وصقيع على المزروعات

يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الثالثة وحتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات. كما تتزايد فرص تكون الصقيع على المزروعات في المناطق المذكورة، ما يستلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحاصيل الزراعية.

السحب وفرص الرذاذ والأمطار الخفيفة

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق. وفي الوقت نفسه، توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم

القاهرة الكبرى

  • القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23
  • العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 22
  • 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 22
  • بنها الصغرى 12 والعظمى 23

الوجه البحري والدلتا

  • دمنهور الصغرى 10 والعظمى 22
  • وادي النطرون الصغرى 11 والعظمى 23
  • كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 21
  • المنصورة الصغرى 11 والعظمى 21
  • الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 23
  • شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 22
  • طنطا الصغرى 10 والعظمى 21

مدن السواحل الشمالية

  • دمياط الصغرى 11 والعظمى 22
  • بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22
  • الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 24
  • العلمين الصغرى 10 والعظمى 25
  • مطروح الصغرى 10 والعظمى 25
  • السلوم الصغرى 09 والعظمى 26
  • سيوة الصغرى 06 والعظمى 24

مدن القناة وشمال سيناء

  • الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24
  • السويس الصغرى 12 والعظمى 23
  • العريش الصغرى 09 والعظمى 22
  • رفح الصغرى 10 والعظمى 21

جنوب سيناء

  • رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 25
  • نخل الصغرى 06 والعظمى 23
  • سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 18
  • الطور الصغرى 11 والعظمى 24
  • طابا الصغرى 08 والعظمى 23
  • شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

مدن البحر الأحمر

  • الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
  • مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26
  • شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27
  • حلايب الصغرى 18 والعظمى 25
  • أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 26
  • رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 25

شمال الصعيد

  • الفيوم الصغرى 06 والعظمى 23
  • بني سويف الصغرى 06 والعظمى 23
  • المنيا الصغرى 06 والعظمى 24

جنوب الصعيد

  • أسيوط الصغرى 06 والعظمى 25
  • سوهاج الصغرى 07 والعظمى 25
  • قنا الصغرى 09 والعظمى 27
  • الأقصر الصغرى 09 والعظمى 28
  • أسوان الصغرى 12 والعظمى 30
  • الوادي الجديد الصغرى 04 والعظمى 26
  • أبو سمبل الصغرى 13 والعظمى 30
الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الطقس اليوم الأربعاء حالة الطقس اليوم الأربعاء الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

ترشيحاتنا

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

سمكة تونة

بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

بالصور

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد