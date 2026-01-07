شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، سيشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بينما يبقى الطقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، مع أجواء دافئة نسبيًا أثناء النهار، وتهيّؤ فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة مائية كثيفة وصقيع على المزروعات

يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الثالثة وحتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات. كما تتزايد فرص تكون الصقيع على المزروعات في المناطق المذكورة، ما يستلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحاصيل الزراعية.

السحب وفرص الرذاذ والأمطار الخفيفة

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق. وفي الوقت نفسه، توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم

القاهرة الكبرى

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23

العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 22

6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 22

بنها الصغرى 12 والعظمى 23

الوجه البحري والدلتا

دمنهور الصغرى 10 والعظمى 22

وادي النطرون الصغرى 11 والعظمى 23

كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 11 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 23

شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 22

طنطا الصغرى 10 والعظمى 21

مدن السواحل الشمالية

دمياط الصغرى 11 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 24

العلمين الصغرى 10 والعظمى 25

مطروح الصغرى 10 والعظمى 25

السلوم الصغرى 09 والعظمى 26

سيوة الصغرى 06 والعظمى 24

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24

السويس الصغرى 12 والعظمى 23

العريش الصغرى 09 والعظمى 22

رفح الصغرى 10 والعظمى 21

جنوب سيناء

رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 25

نخل الصغرى 06 والعظمى 23

سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 18

الطور الصغرى 11 والعظمى 24

طابا الصغرى 08 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

مدن البحر الأحمر

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27

حلايب الصغرى 18 والعظمى 25

أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 26

رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 25

شمال الصعيد

الفيوم الصغرى 06 والعظمى 23

بني سويف الصغرى 06 والعظمى 23

المنيا الصغرى 06 والعظمى 24

جنوب الصعيد