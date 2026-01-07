تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية

طمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده الكابتن حسن شحاتة، موضحا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة استشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

ووجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده.

وأكد أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.

وخصّ كريم بالشكر رجل الأعمال ممدوح عباس، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر لحظة في دعم ومساندة والده، وحرص على زيارته رغم تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أن ممدوح عباس ونجله أيمن بذلا كل ما في وسعهما لمساندة حسن شحاتة خلال فترة مرضه.

وأوضح كريم حسن شحاتة أن والده يحرص على متابعة مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن حسن شحاتة حقق نصف بطولات منتخب مصر في العصر الحديث، وترك إرثًا كبيرًا في تاريخ الكرة المصرية.

وتمنى كريم حسن شحاتة التوفيق لمنتخب مصر في مواجهة الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن المنتخبات الثمانية المتأهلة لهذا الدور تُعد الأقوى على مستوى القارة السمراء.

وأضاف أن منتخب مصر يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من الجماعية في الشق الهجومي، مشيرًا إلى أن تصريحات محمد صلاح بشأن المنافسة على لقب البطولة جاءت بهدف إزالة الضغوط عن اللاعبين.

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن الدوري المصري خلال فترة تولي والده تدريب منتخب مصر كان أقوى من الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مواجهة حسن شحاتة للعديد من المنتخبات العالمية ساهمت في زيادة الثقل الفني لمنتخب مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسن شحاتة صنع تاريخًا حافلًا مع منتخب مصر، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن في مهمته مع الفراعنة.