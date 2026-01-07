قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية

حسن شحاته
حسن شحاته
عبدالله هشام

طمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده الكابتن حسن شحاتة، موضحا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة استشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

ووجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده.

وأكد أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.

وخصّ كريم بالشكر رجل الأعمال ممدوح عباس، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر لحظة في دعم ومساندة والده، وحرص على زيارته رغم تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أن ممدوح عباس ونجله أيمن بذلا كل ما في وسعهما لمساندة حسن شحاتة خلال فترة مرضه.

وأوضح كريم حسن شحاتة أن والده يحرص على متابعة مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن حسن شحاتة حقق نصف بطولات منتخب مصر في العصر الحديث، وترك إرثًا كبيرًا في تاريخ الكرة المصرية.

وتمنى كريم حسن شحاتة التوفيق لمنتخب مصر في مواجهة الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن المنتخبات الثمانية المتأهلة لهذا الدور تُعد الأقوى على مستوى القارة السمراء.

وأضاف أن منتخب مصر يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من الجماعية في الشق الهجومي، مشيرًا إلى أن تصريحات محمد صلاح بشأن المنافسة على لقب البطولة جاءت بهدف إزالة الضغوط عن اللاعبين.

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن الدوري المصري خلال فترة تولي والده تدريب منتخب مصر كان أقوى من الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مواجهة حسن شحاتة للعديد من المنتخبات العالمية ساهمت في زيادة الثقل الفني لمنتخب مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسن شحاتة صنع تاريخًا حافلًا مع منتخب مصر، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن في مهمته مع الفراعنة.

