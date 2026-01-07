قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 7يناير 2026 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التباين البسيط بين أعلى وأدنى سعر للشراء والبيع، ويُعد الدولار مقياسًا هامًا لتقييم الأداء الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على التجارة الخارجية، الاستيراد، وتحركات الأسعار في السوق المحلي.


سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.26 جنيه للشراء.
47.39 جنيه للبيع.


سعر الدولار في الأهلي المصري 
47.25 جنيه للشراء
47.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر 
47.25 جنيه للشراء.
47.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية 
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في التجاري الدولي (CIB) 
47.25 جنيه للشراء.
47.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد 
47.20 جنيه للشراء.
47.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC)
47.20 جنيه للشراء.
47.30 جنيه للبيع.

الدولار البنوك المصرية السوق المحلي البنك المركزي بنك مصر

