سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 7يناير 2026 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التباين البسيط بين أعلى وأدنى سعر للشراء والبيع، ويُعد الدولار مقياسًا هامًا لتقييم الأداء الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على التجارة الخارجية، الاستيراد، وتحركات الأسعار في السوق المحلي.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.26 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في الأهلي المصري

47.25 جنيه للشراء

47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في التجاري الدولي (CIB)

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC)

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.