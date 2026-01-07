قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: دعم الصناعة والتصنيع المحلي ركيزة أساسية لتحسين المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

النائب أحمد ناصر
النائب أحمد ناصر

أكد النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، اعتزازه بتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، وحرصه على الإلتزام التام بالأجندة الوطنية التي تضع مصلحة المواطن المصري البسيط في صدارة الاهتمام، مع السعي الحثيث لتقديم نموذج نيابي يعبر عن تطلعات جيل جديد من السياسيين يطمح للتغيير الإيجابي والبناء.

وقال النائب أحمد ناصر، عقب استلامه كارنيه عضوية المجلس صباح اليوم، إن هناك حزمة من الملفات الحيوية تأتي على رأس أولوياته تحت قبة البرلمان، وفي مقدمتها تحسين آليات مستوى المعيشة للمواطنين .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم قطاع الصناعة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين دخل الأسرة المصرية بشكل مستدام، موضحًا أنه سيعمل من خلال اللجنة المختصة بالمجلس على صياغة تشريعات طموحة تشجع التصنيع المحلي وتدعم المستثمر الجاد، مع التركيز على تبسيط الإجراءات البيروقراطية وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات والمستثمرين، إيمانًا منه بأن الاقتصاد القوي يجب أن يستند إلى قاعدة صناعية كبرى قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

واعتبر عضو مجلس النواب عن حزب العدل أن تعزيز الإنتاج المحلي هو الضمان الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية وحياة كريمة للمواطنين، حيث تساهم المصانع القوية في تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن النهوض بالصناعة ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتوفر السلع بأسعار عادلة، وهو ما يصب في مصلحة محدودي الدخل ويحمي الطبقة المتوسطة من التقلبات الاقتصادية العالمية.

ونوّه إلى تمسكه بالدور الأصيل للنائب في التشريع والرقابة والمحاسبة، مشددًا على أن صوته تحت القبة سيكون صدى حقيقي لنبض الشارع المصري واحتياجاته اليومية، متعهدًا بالحفاظ على قنوات اتصال مستمرة ومفتوحة مع أبناء دائرته وجموع المواطنين، لنقل مشكلاتهم بوضوح ومتابعة حلها مع الجهات التنفيذية، خاصة فيما يتعلق أيضا بملفات الصحة والتعليم.

