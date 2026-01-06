مروة بوريص بعد استلام كارنيه البرلمان: المرحلة المقبلة تكليف وطني والدفاع عن مصالح المواطنين أولًا

استلمت النائبة مروة بوريص، اليوم، كارنيه عضويتها في مجلس النواب، من داخل مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة،مؤكدة أن المرحلة المقبلة تمثل تكليفًا وطنيًا قبل أن تكون تشريفًا سياسيًا، مشددة على أن العمل البرلماني الحقيقي يبدأ من احترام ثقة الناس، والإنصات لقضاياهم، وتحويل آمالهم إلى مواقف وتشريعات تعبر عنهم تحت قبة البرلمان.

وأضافت النائبة مروة بوريص ، أتها ستبذل خلال السنوات الخمس المقبلة كل ما تملك من جهد ومسؤولية، وفاءً للأمانة التي حملها المواطنون، والتزامًا بالدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحقيق المصلحة العامة بروح وطنية خالصة.

وشددت مروة بوريص على أن بوصلتها في المرحلة القادمة ستكون دائمًا مصلحة مصر والمواطن، مؤكدة أن العمل الجماعي والتعاون داخل المجلس يمثلان حجر الأساس لبناء برلمان قوي قادر على مواجهة التحديات، وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت النائبة مروة بوريص أن أولوياتها البرلمانية في المرحلة المقبلة ستركز على ملفات تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وفي مقدمتها دعم العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، إلى جانب تمكين الشباب وفتح مسارات حقيقية أمام مشاركتهم الاقتصادية والسياسية.

كما شددت على أهمية الرقابة الفعالة على الأداء الحكومي، وتطوير التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق المواطنين.