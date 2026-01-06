أحمد علاء يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب في العاصمة الجديدة

تسلّم الدكتور أحمد علاء، كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانًا بانطلاق فترة عضويته الرسمية في الفصل التشريعي الجديد.

وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، لاستخراج كارنيهات العضوية بمقر المجلس الجديد.

ويشمل استقبال النواب المعلن فوزهم محافظات متنوعة، منها: قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وفقا للجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة للمجلس.