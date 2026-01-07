فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

شهد حفل الفنان محمد رمضان الضخم الذي أقيم مساء الاثنين 5 يناير 2026 في استاد القاهرة الدولي لحظة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توقف رمضان عن الحفل في لحظة طريفة وغير متوقعة أمام الجمهور.



الحفل الذي يُعد جزءًا من الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وعودة قوية لـ رمضان لإحياء الحفلات في مصر بعد غياب ست سنوات عن الحفلات الجماهيرية بالقاهرة.



اللقطة التي أشعلت السوشيال ميديا

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

أثناء أداء الفنان المصري على المسرح، لاحظ أنه يشعر بعدم ارتياح بسبب الحذاء الذي يرتديه، فتوقف فجأة عن الغناء وتوجه إلى فريق العمل قائلاً إنه يظن أن الستايلست أخطأ في اختيار الحذاء وأنه قد يكون “حذاء أخته” وأن الكعب غير مريح، مما دفعه لطلب حذاء آخر.



على الفور، تقدّمت إحدى عضوات فريقه إلى خشبة المسرح وساعدته في خلع الحذاء القديم وارتداء الحذاء الجديد وربطه أمام أنظار الآلاف من الحضور، في مشهد وصفه البعض بالعفوي والطريف بينما اعتبره آخرون غير معتاد في حفلة بهذا الحجم.



ثم جاءت اللحظة التي جعلت الفيديو ينتشر بسرعة على منصات التواصل: محمد رمضان قبّل رأس الفتاة تقديرًا لمساعدتها في تغيير الحذاء وسط تصفيق الجمهور، ما أثار موجة من التفاعل والانقسام بين المؤيدين والمستنكرين لهذا التصرف.



ردود الفعل على مواقع التواصل

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

مشهد تغيير الحذاء وقبلة الرأس حقق انتشارًا واسعًا على منصات مثل فيسبوك وتيك توك وتويتر، حيث انقسمت التعليقات بين من رأى في الموقف لحظة طريفة وإنسانية تعكس تواصل الفنان مع فريقه وجمهوره، ومن اعتبره تصرفًا غير مناسب أو مبالغًا فيه، خصوصًا في حدث كبير بحجم جولة كأس العالم.



وقال بعض المتابعين إن مثل هذه اللقطات تضيف جوًا من العفوية للعرض وتخلق ذكريات بين الجمهور، بينما أعرب آخرون عن استغرابهم من توقف الحفل لإجراء تغيرات بسيطة مثل هذا على المسرح.



أهمية الحفل في الجولة الترويجية

الحفل في استاد القاهرة تزامن مع احتفالات جماهيرية بحضور كأس العالم الأصلي على المسرح، وقد عبّر رمضان عن سعادته بعودة الجماهير ودعمهم له، مؤكدًا أن وجود كأس العالم هو أقل ما يليق بالجمهور المصري الذي اشتاق لرؤيته على المسرح.



الجولة الترويجية تشمل عروضًا في مصر وعدة عواصم عالمية، مما يجعل حفلة استاد القاهرة الانطلاقة الرسمية لهذه الفعاليات قبل الانتقال إلى حفلات في مدن أخرى حول العالم خلال شهر يناير 2026.



ختام الحفل وجدل المشهد

بينما تابع الجمهور الحفل بشغف واستمتع بالأغاني والأجواء الحماسية، فإن لقطة تغيير الحذاء وقبلة رأس المساعدة أصبحت الأكثر تداولًا، مما رفع هاشتاجات تتعلق بالفنان واللقطة على منصات التواصل، وجعلها حديث الجمهور لعدة ساعات بعد انتهاء الحفل.