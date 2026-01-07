قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
برلمان

بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد

معتز الخصوصي   -  
تصوير صلاح مهدي

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد في الانتخابات المقبلة ، عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه كان عازفا تماما عن فكرة الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد أو أي منصب آخر ، والتقى بجمع كبير من شيوخ الوفد والوفديين في لقاءات تليفونية وشخصية ، وطالبوه بالترشح لرئاسة حزب الوفد .

وأشار إلى أنه قال لهم إن الفترة القادمة فترة حاسمة في حزب الوفد ، فإما أن يكون أو لايكون ، وإن كان لابد أن يكون قائما راسخا شامخا امتدادا لتاريخه الوطني المشرف الذي يمتد بجذوره إلى أكثر من 100 عام.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق: قولت لهم لابد أن نتفق مع بعضنا البعض، ونبحث مشاكل الحزب، وكيف نتوصل إلى اتفاق فيما بيننا على شخصية تكون قادرة في المرحلة القادمة أن تجابه مشكلاته وعلى رأسها المشكلات المالية ، وبالفعل كان هناك لقاء في أحد فنادق الجيزة ودعى إليه وفديين ، وحينما حضرت قولت لهم إنني لم أحضر لكي أترشح لرئاسة حزب الوفد ، وأنني لن أترشح لرئاسة حزب الوفد ، ولكننا جئنا لنكون أمام موقف الحكماء والعقلاء في أننا ندفع كوفديين بمرشح أو مرشحين لرئاسة حزب الوفد ، وانتهى اللقاء عند هذا الحد ثم بعد ذلك وجدنا أن هناك عدد من المرشحين أعلنوا ترشحوهم لرئاسة حزب الوفد ، ونحن حزب ديمقراطي ونؤمن بتاريخ الحزب كله ، وكانت معارك الحزب طوال حياته هي الديمقراطية والدفاع عن الرأي والرأي الآخر.

واختتم: وطلب جموع الوفديين مني أن أترشح لرئاسة حزب الوفد ، وبناء على هذه الرغبة التي لها في تقديري كل الاحترام كان لابد أن استجيب لهذا المطلب ، لأن العمل السياسي ليس قفزا في المجهول ، وأتحدث من واقع ممارسة العمل السياسية والخبرة والقراءات المستفيضة في فن العمل السياسي.

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق انتخابات رئاسة حزب الوفد حزب الوفد الوفديين

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا

سفير مصر بالكويت: الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فرصة لتجديد التأكيد على وحدة النسيج الوطني المصري

وزيرا الري والخارجية يبحثان الجهود المشتركة في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي

وزيرا الري والخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي بحوض النيل الشرقي

السفير د. طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية في باريس

سفير مصر بفرنسا يهنئ الأنبا مارك أسقف باريس والجالية المصرية القبطية بعيد الميلاد

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

