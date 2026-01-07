بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد في الانتخابات المقبلة ، عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه كان عازفا تماما عن فكرة الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد أو أي منصب آخر ، والتقى بجمع كبير من شيوخ الوفد والوفديين في لقاءات تليفونية وشخصية ، وطالبوه بالترشح لرئاسة حزب الوفد .

وأشار إلى أنه قال لهم إن الفترة القادمة فترة حاسمة في حزب الوفد ، فإما أن يكون أو لايكون ، وإن كان لابد أن يكون قائما راسخا شامخا امتدادا لتاريخه الوطني المشرف الذي يمتد بجذوره إلى أكثر من 100 عام.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق: قولت لهم لابد أن نتفق مع بعضنا البعض، ونبحث مشاكل الحزب، وكيف نتوصل إلى اتفاق فيما بيننا على شخصية تكون قادرة في المرحلة القادمة أن تجابه مشكلاته وعلى رأسها المشكلات المالية ، وبالفعل كان هناك لقاء في أحد فنادق الجيزة ودعى إليه وفديين ، وحينما حضرت قولت لهم إنني لم أحضر لكي أترشح لرئاسة حزب الوفد ، وأنني لن أترشح لرئاسة حزب الوفد ، ولكننا جئنا لنكون أمام موقف الحكماء والعقلاء في أننا ندفع كوفديين بمرشح أو مرشحين لرئاسة حزب الوفد ، وانتهى اللقاء عند هذا الحد ثم بعد ذلك وجدنا أن هناك عدد من المرشحين أعلنوا ترشحوهم لرئاسة حزب الوفد ، ونحن حزب ديمقراطي ونؤمن بتاريخ الحزب كله ، وكانت معارك الحزب طوال حياته هي الديمقراطية والدفاع عن الرأي والرأي الآخر.

واختتم: وطلب جموع الوفديين مني أن أترشح لرئاسة حزب الوفد ، وبناء على هذه الرغبة التي لها في تقديري كل الاحترام كان لابد أن استجيب لهذا المطلب ، لأن العمل السياسي ليس قفزا في المجهول ، وأتحدث من واقع ممارسة العمل السياسية والخبرة والقراءات المستفيضة في فن العمل السياسي.