البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
ديني

مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا منذ عقد
إيمان طلعت

نشر مرصد الأزهر تقرير سنوي لعام 2025 الصادر عن "مركز البحوث والدراسات الأمنية" في باكستان، عن انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات الإرهابية العابرة للحدود خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة بلغت 17%، وهو ما يأتي عقب الإجراءات الأمنية الصارمة وإغلاق الحدود مع أفغانستان في أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا المنحنى النزولي بدأ تدريجيًا منذ نوفمبر الماضي الذي سجل انخفاضًا بنسبة 9%، ليصل إلى ذروة التراجع في ديسمبر. كما انعكس هذا التحسن على معدلات الوفيات بين المدنيين وعناصر الأمن، والتي انخفضت بنسبة 19% خلال الشهر الأخير من العام، ما يعزز الفرضية القائلة بفاعلية قرار إغلاق الحدود المتخذ في 11 أكتوبر.

ورغم التحسن النسبي في نهاية العام، أشار التقرير إلى أن عام 2025 كان الأكثر دموية خلال العقد الأخير، مسجلاً زيادة إجمالية في مستويات العنف بلغت 34%. ووفق تقارير المتابعة يظهر تصاعدًا مطردًا في العمليات المسلحة للعام الخامس على التوالي منذ عام 2021.

التسلسل الزمني للعنف
بلغت معدلات الزيادة السنوية ذروتها في عام 2024 بنحو 67%، مسبوقة بزيادة 56% في 2023، و15% في 2022، و38% في 2021. وقد تجلى هذا الارتفاع الحاد في حصيلة القتلى التي قفزت من 2555 قتيلاً في عام 2024 إلى 3417 قتيلاً في عام 2025.

الجغرافيا الأمنية: خيبر وبلوشستان في عين العاصفة
تركزت بؤر العنف بشكل شبه كامل في إقليمين رئيسيين، حيث استحوذ إقليما خيبر بختونخاه وبلوشستان على أكثر من 96% من إجمالي الوفيات ونحو 93% من مجمل الحوادث العنيفة على مستوى البلاد.

إقليم خيبر بختونخاه: تحمل العبء الأكبر من النزاع، حيث ارتفع عدد القتلى فيه من 1620 في عام 2024 إلى 2331 في 2025، وهو ما يمثل 44% كزيادة سنوية داخل الإقليم وحده.

إقليم بلوشستان: لم يكن بمنأى عن هذا التصعيد، حيث سجل ارتفاعاً في عدد القتلى ليصل إلى 956 حالة وفاة مقارنة بـ 787 في العام الذي سبقه.

تظهر الأرقام التي تم رصدها خلال عام 2025 أن السلطات الباكستانية أمام واقع أمني معقد؛ فبينما نجحت إجراءات ضبط الحدود الأخيرة في كبح الهجمات مؤقتًا في نهاية العام، تظل الحصيلة السنوية الإجمالية هي الأعلى منذ عشر سنوات، مما يستدعي استراتيجيات بعيدة المدى للتعامل مع جذور العنف العابر للحدود.

مرصد الأزهر الهجمات الإرهابية باكستان

