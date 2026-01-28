عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن العالم يمر بما وصفه بـ"اللحظة الترامبية"، حيث يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترسيخ فكرة أن القوة هي الأساس في إدارة العلاقات الدولية، ملوحًا أحيانًا باستخدام أشكال مختلفة من العنف في خطابه السياسي.



وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن ترامب يتمتع بشخصية ذات حدود واضحة، ويعبر في الأساس عن تيار اليمين القومي الأبيض داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاختيارات التي أجراها للمحيطين به، خاصة في وزارة الدفاع، تعكس هذا التوجه، فضلًا عن تعيين شخصيات تتسم بالطابع السلطوي، من بينها مستشار الأمن القومي.

وأشار إلى أن الدائرة المقربة من ترامب لا ترى قيمة حقيقية لما هو خارج الولايات المتحدة، ولا تعطي أهمية للقانون الدولي أو للمنظمات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذا النهج لا يقتصر على شعار "أمريكا أولًا"، بل يتجاوز ذلك إلى رؤية تعتبر أن الولايات المتحدة لا نظير لها على الساحة الدولية.