الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل

أكدت الأمم المتحدة أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمثل "خطوة أساسية" نحو تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة البناء عليها؛ لدفع العملية السياسية والإنسانية إلى الأمام.

وقالت المنظمة الدولية، إن المرحلة التالية من اتفاق غزة، يجب أن تُنفذ "بنوايا حسنة" من جميع الأطراف؛ بما يضمن استدامة التهدئة ويخفف من معاناة المدنيين الذين أنهكتهم الحرب.

وأوضحت الأمم المتحدة أن سكان قطاع غزة “متلهفون لمستقبل أفضل”؛ في ظل أوضاع إنسانية صعبة، وتدهورا واسعا في الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وفي السياق الإنساني، أشارت المنظمة إلى أن الجهود الإغاثية في غزة لا تزال تواجه “عراقيل كثيرة” تعيق وصول المساعدات بشكل كافٍ إلى المتضررين، داعية إلى تسهيل عمل الوكالات الإنسانية، وضمان تدفق الإمدادات دون قيود.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار؛ الأمر الذي يهدد بتقويض التهدئة، ويزيد من هشاشة الوضع الميداني، مجددة دعوتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق ووقف جميع الأعمال القتالية.

وأكدت المنظمة، أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، وتهيئة الظروف لمسار سياسي يفضي إلى استقرار دائم في المنطقة.