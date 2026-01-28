قطر وكوريا الجنوبية تبحثان التطورات في غزة وسوريا ومستجدات الأمن الإقليمي

بحث محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، اليوم / الأربعاء/، مع تشو هيون، وزير الخارجية بجمهورية كوريا التطورات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، ومنطقة شرق آسيا، ومستجدات الأمن الإقليمي.



وجرى خلال الاجتماع - وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - بحث التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد وزير الخارجية الكوري، خلال الاجتماع، بالدور البناء الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات وإحلال السلام في المنطقة، مثمنًا جهودها المتواصلة في دعم الحوار وتعزيز الاستقرار إقليميًا ودوليًا.