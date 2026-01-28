مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية

نقلَت وكالة "فرانس برس" عن مسئول في حركة حماس تأكيده أن الحركة "جاهزة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية"، في إشارة إلى استعدادها للانخراط في ترتيبات إدارية جديدة للقطاع ضمن صيغة توافقية فلسطينية.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الحرب على غزة، وفي وقت تشهد فيه الساحة السياسية تحركات إقليمية ودولية للبحث في مستقبل إدارة القطاع وترتيبات "اليوم التالي" للحرب.

في المقابل، جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بمواصلة العمليات العسكرية، قائلاً إن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق ما وصفها بـ"كامل أهدافها".

وأضاف أن إعادة جميع الرهائن "ليست نهاية المسار"، مؤكداً إصرار حكومته على نزع سلاح حركة حماس في غزة، ومشدداً على التمسك بالأهداف العسكرية المعلنة.

كما أشار نتنياهو إلى ما سماه "إسقاط المحور الإيراني"، في إشارة إلى استهداف حلفاء طهران في المنطقة ضمن سياق المواجهة الأوسع.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أرقام تتعلق بالتداعيات الداخلية للحرب، موضحة أن نحو 24 ألف إسرائيلي تلقوا العلاج في المستشفيات منذ اندلاع القتال، فيما توجه قرابة 435 ألف شخص إلى عيادات الصحة النفسية خلال عام 2025، في مؤشر على الآثار النفسية الواسعة للنزاع داخل المجتمع الإسرائيلي.