برلماني يشهد ختام "العرس الكروي" بمركز ومدينة أبوصوير وسط أجواء احتفالية رائعة

في ليلة رمضانية اتسمت بالروح الرياضية والحماس، شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في ختام دورة كرة القدم الرمضانية بمركز ومدينة أبوصوير.

أقيمت الدورة بتعاون مثمر بين حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية ومديرية الشباب والرياضة، وبرعاية كل من النائب سيد عبد الجليل، النائب سامي سليم.

حيث استضاف مركز شباب أبوصوير برئاسة المهندس أحمد رشدي رئيس مجلس إدارة المركز ، المباراة النهائية المثيرة التي جمعت بين فريقي "كافيه 5%" وفريق "الزغميري". وانتهى اللقاء بفوز مستحق لـ فريق الزغميري بهدف نظيف، وسط هتافات الجماهير وفرحة عارمة سادت أرجاء الملعب.

شهدت الاحتفالية تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز في أجواء من البهجة، بحضور لفيف من القيادات والرموز:

النائب سامي سليم عضو مجلس النواب، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة،اللواء طاهر سليم، عبد الفتاح سليمان مدير فرع الشباب والرياضة بأبوصوير، المهندس أحمد رشدي رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو صوير (والذي كان له دور بارز في نجاح التنظيم والبطولة)، المهندس أحمد سامي سليم أمين شباب مستقبل وطن بالمحافظة، عماد مطرود أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بأبوصوير، أحمد سعيد هيبة أمين تنظيم الحزب بمركز التل الكبير.

كما شرف الحفل حضور كل من: الحاج فوزي عبد الله، المهندس عادل عبد الجليل، الكابتن إسماعيل النجار، أحمد عبد المحسن، ومسئولي مكتب خدمات النائب سيد عبد الجليل بمركز ومدينة أبو صوير الكابتن فاروق الحاوي، ومحمد الجلاب.