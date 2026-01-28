واللا العبري يزعم إعادة فتح معبر رفح بعد أيام.. ونبش لقبور غزة واعتقال 130بالضفة

ذكر موقع واللا العبري، نقلا عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم فتح معبر رفح يوم الأحد القادم .

واردف موقع "والا" العبري ، بأن جيش الاحتلال سيعيد فتح معبر رفح للمشاة في كلا الاتجاهين.

وقال واللا ، عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: تلقينا تعليمات بالاستعداد لفتح معبر رفح.



يأتي ذلك في ظل انتهاك غير مسبوق لحرمة القبور والموتى علاوة على آثار تجريف وتدمير الاحتلال لمقبرة البطش ونبش قبور الموتى في مدينة غزة.

لليوم الثالث، أعادت قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحام شارع المطار قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتشرع بعمليات تجريف.

كما يأتي ذلك فيما قال نادي الأسير بأن 130 فلسطينيا بينهم سيدتان وطفل من الضفة الغربية المحتلة اعتقلهم الاحتلال وحقق معهم ميدانيا خلال الساعات الماضية.