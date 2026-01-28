الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مالايقل عن 37 فلسطينيا من مدن و محافظات الضفة الغربية .



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، 12 فلسطينيا بينهم سيدتين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، والتنكيل بهم.



كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.



وأضافت أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة عقابا شمال طوباس،حيث اعتقلت 9 فلسطينين وداهمت عددا من منازل المواطنين،كما اعتقلت 10 فلسطينيين من قرية اماتين شرق مدينة قلقيلية، بالإضافة 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، كما اعتقلت شابا بعد إطلاق النار عليه وإصابته بالرصاص الحي في فخذه، أثناء خروجه برفقة شقيقته من منزلهما في الحي الشمالي من مدينة طولكرم.



وأوضحت "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مواطنين اثنين خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.