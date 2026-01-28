قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتابع التحول السعودي تجاه ممارسات الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

في متابعة منه لتحركات المملكة، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتابع التحول الذي تشهده السياسة السعودية، ولا سيما تقارب الرياض مع كل من تركيا وقطر. 

قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال من صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إسرائيل تتوقع من أي طرف يسعى إلى التطبيع أو السلام معها ألا يشارك في جهود تقودها قوى أو ايديولوجيات تعمل بعكس مسار السلام".

خلال الحرب، تبنت الرياض موقف حاسم، إذ اشترطت التزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا خلال ولايته الأولى عن أمله في انضمام السعودية إلى اتفاقيات ابراهام، التي أسست لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في عام 2020. 

وفي ديسمبر، وقعت المملكة اتفاقيات مع قطر، وجرى بحث تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين. كما تحدثت تقارير عن محادثات سعودية مع تركيا، بهدف الانضمام إلى ميثاق دفاع مشترك يضم باكستان.

وقال مايكل ماكوفسكي، رئيس ومدير عام المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، إن هناك تحولا سعوديا واضحا في الفترة الأخيرة، سواء في الخطاب الذي بات ينتقد إسرائيل بشدة، أو في السياسات.

