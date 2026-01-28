رئيس الوزراء الإسرائيلي يتابع التحول السعودي تجاه ممارسات الاحتلال

في متابعة منه لتحركات المملكة، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتابع التحول الذي تشهده السياسة السعودية، ولا سيما تقارب الرياض مع كل من تركيا وقطر.

قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال من صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إسرائيل تتوقع من أي طرف يسعى إلى التطبيع أو السلام معها ألا يشارك في جهود تقودها قوى أو ايديولوجيات تعمل بعكس مسار السلام".

خلال الحرب، تبنت الرياض موقف حاسم، إذ اشترطت التزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا خلال ولايته الأولى عن أمله في انضمام السعودية إلى اتفاقيات ابراهام، التي أسست لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في عام 2020.

وفي ديسمبر، وقعت المملكة اتفاقيات مع قطر، وجرى بحث تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين. كما تحدثت تقارير عن محادثات سعودية مع تركيا، بهدف الانضمام إلى ميثاق دفاع مشترك يضم باكستان.

وقال مايكل ماكوفسكي، رئيس ومدير عام المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، إن هناك تحولا سعوديا واضحا في الفترة الأخيرة، سواء في الخطاب الذي بات ينتقد إسرائيل بشدة، أو في السياسات.