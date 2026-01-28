قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا

إيران والاحتلال
إيران والاحتلال
محمد على


في ظل التوترات الشديدة، قال نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنجسيري إن إيران تمتلك سيطرة كاملة على الأجواء وسطح البحر وما تحت المياه في مضيق هرمز.

أكد تنجسيري أن أمن هذا الممر الاستراتيجي يرتبط بشكل مباشر بقرارات طهران، مشيرًا إلى أن إيران تتلقى بشكل لحظي معلومات دقيقة من الأجواء ومن سطح البحر وما تحته في مضيق هرمز.

ولفت إلى أن مستوى الإشراف الإيراني على هذا الممر بات شاملا ومستمرا، بما يتيح متابعة جميع التحركات دون استثناء.


وشدد على أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها في أعلى درجات الجاهزية، موضحا أنه في حال اندلاع أي مواجهة فلن يكون هناك أي تراجع ولو بمقدار مليمتر واحد، وأن إيران ستواصل التقدم إلى الأمام بثبات.

وأوضح نائب قائد القوة البحرية أن إدارة مضيق هرمز خرجت من إطارها التقليدي، وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، حيث تمتلك إيران إشرافا لحظيا وكاملا على كل التحركات البحرية سواء على السطح أو تحت سطح البحر.

وأشار إلى أن قرار السماح بمرور السفن أو منعها، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، في إطار ما تراه مناسبا لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

ولفت تنجسيري إلى أن الدول المجاورة تعد دولا صديقة، إلا أنه شدد على أن استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها ضد إيران سيجعلها تعامل كدول معادية، مؤكدا أن هذه الرسالة تم إيصالها بوضوح إلى أطراف المنطقة.

 إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إيرانية بقيام السلطات بإعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ليضاف إلى آخرين أعدمتهم إيران وذلك بسبب تخابرهم مع الاحتلال خاصة خلال ومابعد حرب ال12 يومًا بين إيران والاحتلال.

إسقاط مسيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش الإيراني أسقطت طائرة مسيّرة تجسسية تابعة لإسرائيل في محيط مجمّع بارشين العسكري جنوب شرقي طهران، قبل تنفيذ أي نشاط عملياتي داخل المنطقة الحساسة.

ونقلت وكالة "الأخبار العاجلة" عن مصادر قولها "إن المسيّرة من طراز أوربيتال، أقلعت عند الساعة 11:40 صباحًا، من منطقة جشمه شور بمساعدة "عناصر محلية"، وتم رصدها فور دخولها نطاق المراقبة، لتقع في فخّ الدفاع الجوي حيث جرى التعامل معها وإسقاطها بالكامل".

ومنطقة "جشمه شور" تقع بين العاصمة طهران ومحافظة قم وسط إيران، وتبعد بحدود 55 كيلو مترًا عن قم.

وأكدت المصادر أن الطائرة تم تدميرها بنيران الدفاعات الجوية بعد تعقّب مسارها داخل المجال الخاضع للرصد، دون تسجيل أي أضرار جانبية.

في المقابل، قالت وكالة "مهر" الإيرانية إن الأصوات التي سُمعت في محيط بارشين، والتي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على أنها انفجارات أو إطلاق نار، ناتجة عن نشاطات اعتيادية داخل المركز العسكري، مؤكدة عدم وقوع أي حادث أمني أو فانفجار ي المنطقة.

 

إيران مضيق هرمز هرمز الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنجسيري سطح البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

حالة الطقس

الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً

ترشيحاتنا

الدواجن

منتجي الدواجن: لم نستورد دجاجة ولا بيضة لمدة 20 عاما قبل 2006

الأهلي

مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي.. ناقد رياضي يعلن

عماد حمدي

عماد حمدي.. البطل الرومانسي الأقرب لقلوب المشاهدين| فيديو

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد