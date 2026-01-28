قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتقال عشرات المتظاهرين في نيويورك بعد اقتحام فندق هيلتون
تغليب الحلول الدبلوماسية.. مباحثات بين وزير الخارجية مع نظيره الإيراني و«ويتكوف»
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا
دخول 150 يوميًا .. جيش الاحتلال يُنهي استعداداته لفتح معبر ‎رفح
ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

اعتقال عشرات المتظاهرين في نيويورك بعد اقتحام فندق هيلتون

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
القسم الخارجي

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عشرات المتظاهرين في نيويورك يوم الثلاثاء بعد أن احتلوا ردهة فندق هيلتون جاردن إن في مانهاتن، متهمين الفندق بإيواء ضباط الهجرة الفيدراليين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ضباط الهجرة يقيمون في الفندق، وقالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن هذه المعلومات لن تُفصح عنها، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

جاءت الاحتجاجات في وقتٍ تُنفّذ فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية هجرة واسعة النطاق أثارت معارضة واسعة النطاق وأدت إلى مقتل شخصين في مينيابوليس هذا الشهر.
وقد واجهت سلاسل الفنادق، مثل هيلتون، صعوبةً في بعض الأحيان في التعامل مع هذا الصراع خلال حملة مكافحة الهجرة والاحتجاجات المصاحبة لها.

احتشد المتظاهرون في الردهة الصغيرة لفندق هيلتون جاردن إن في وسط مانهاتن يوم الثلاثاء، مرتدين قمصاناً كُتب عليها "هيلتون يؤوي إدارة الهجرة والجمارك"، مطالبين الفندق بمنع ضباط الهجرة الفيدراليين من الإقامة هناك.

قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن عناصرها أمروا الحشد بالمغادرة قبل أن يعتقلوا المتظاهرين الذين بقوا في ردهة الفندق. 

وأضاف المتحدث أنه لم يتضح على الفور عدد المعتقلين، إلا أن مصورًا من وكالة أسوشيتد برس شاهد عشرات الأشخاص يُحتجزون ويُنقلون إلى حافلات خارج الفندق.

