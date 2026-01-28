اعتقال عشرات المتظاهرين في نيويورك بعد اقتحام فندق هيلتون

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عشرات المتظاهرين في نيويورك يوم الثلاثاء بعد أن احتلوا ردهة فندق هيلتون جاردن إن في مانهاتن، متهمين الفندق بإيواء ضباط الهجرة الفيدراليين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ضباط الهجرة يقيمون في الفندق، وقالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن هذه المعلومات لن تُفصح عنها، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

جاءت الاحتجاجات في وقتٍ تُنفّذ فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية هجرة واسعة النطاق أثارت معارضة واسعة النطاق وأدت إلى مقتل شخصين في مينيابوليس هذا الشهر.

وقد واجهت سلاسل الفنادق، مثل هيلتون، صعوبةً في بعض الأحيان في التعامل مع هذا الصراع خلال حملة مكافحة الهجرة والاحتجاجات المصاحبة لها.

احتشد المتظاهرون في الردهة الصغيرة لفندق هيلتون جاردن إن في وسط مانهاتن يوم الثلاثاء، مرتدين قمصاناً كُتب عليها "هيلتون يؤوي إدارة الهجرة والجمارك"، مطالبين الفندق بمنع ضباط الهجرة الفيدراليين من الإقامة هناك.

قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن عناصرها أمروا الحشد بالمغادرة قبل أن يعتقلوا المتظاهرين الذين بقوا في ردهة الفندق.

وأضاف المتحدث أنه لم يتضح على الفور عدد المعتقلين، إلا أن مصورًا من وكالة أسوشيتد برس شاهد عشرات الأشخاص يُحتجزون ويُنقلون إلى حافلات خارج الفندق.