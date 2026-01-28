قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
أخبار العالم

ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أسطولاً" أمريكياً آخر يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وأضاف ترامب في خطاب: "هناك أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران الآن.آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".

ومنذ أن شنت إيران حملة قمع للاحتجاجات مصحوبة بقطع شامل للإنترنت، أصدر ترامب إشارات متضاربة بشأن التدخل الذي يراه بعض معارضي القيادة الدينية السبيل الوحيد لإحداث التغيير.

وقال ترامب لموقع أكسيوس الإخباري هذا الأسبوع، بعد أسابيع من العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران. أكبر من أسطول فنزويلا".

لكنه أضاف: "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. أعلم ذلك. لقد اتصلوا بنا في مناسبات عديدة. إنهم يريدون الحوار".

 وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، دون الكشف عن موقعها الدقيق، أن مجموعة ضاربة بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" قد وصلت إلى مياه الشرق الأوسط.
 

الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة أسطولاً إيران

