ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أسطولاً" أمريكياً آخر يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وأضاف ترامب في خطاب: "هناك أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران الآن.آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".

ومنذ أن شنت إيران حملة قمع للاحتجاجات مصحوبة بقطع شامل للإنترنت، أصدر ترامب إشارات متضاربة بشأن التدخل الذي يراه بعض معارضي القيادة الدينية السبيل الوحيد لإحداث التغيير.

وقال ترامب لموقع أكسيوس الإخباري هذا الأسبوع، بعد أسابيع من العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران. أكبر من أسطول فنزويلا".

لكنه أضاف: "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. أعلم ذلك. لقد اتصلوا بنا في مناسبات عديدة. إنهم يريدون الحوار".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، دون الكشف عن موقعها الدقيق، أن مجموعة ضاربة بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" قد وصلت إلى مياه الشرق الأوسط.

