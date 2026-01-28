أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة ريا نوفوستي بتدمير مركز قيادة الوحدة الحدودية الخامسة الأوكرانية في منطقة سومي، ووقوع إصابات بين الضباط.

وقال مصدر في الوكالة: "في منطقة سيريدينو-بودسكي في إقليم سومي، تم تدمير مركز قيادة تابع للفرقة الحدودية الخامسة التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني جراء قصف ناري معقد".

تتواجد قوة "الشمال" في منطقة سومي. وفي منطقة مسؤوليتها، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 170 مقاتلاً، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط.

كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكية الصنع، وأربعة مستودعات للذخيرة والإمدادات.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش ينجح في حل مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع أوكرانيا في منطقتي خاركيف وسومي .