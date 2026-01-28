دخول 150 يوميًا .. جيش الاحتلال يُنهي استعداداته لفتح معبر ‎رفح

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلًا عن مصادر أمنية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى استعداداته لفتح معبر ‎رفح ومن المتوقع حدوث ذلك خلال أيام.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتم السماح بدخول نحو 150 شخصًا يوميًا إلى القطاع والسماح بمُغادرة عدد أكبر.

وأمس الثلاثاء قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وافقت ضمن ما وصفه بـ“خطة النقاط العشرين” على فتح معبر رفح أمام حركة الأشخاص فقط وبأعداد محدودة، مؤكدًا أن المسؤولية الأمنية عن المعبر ستظل بيد إسرائيل، فيما سيقتصر دور السلطة الفلسطينية على ختم جوازات السفر.

وأضاف “نتنياهو” أنه لا يعتقد أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة قطاع غزة، معتبرا أن الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن “تعجيزية”، على حد وصفه.