روبيو يحذر رئيسة فنزويلا من مصير مادورو حال عصيانها أوامر أمريكا

حذر وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، زعيمة فنزويلا من أنها ستواجه نفس مصير سلفها نيكولاس مادورو، الذي أطاحت به الولايات المتحدة، إذا لم تمتثل لرغبات الولايات المتحدة.

مصير مادورو

ووفقًا لشهادة مُعدة مسبقًا، سيقول روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن ديلسي رودريجيز، التي كانت نائبة للرئيس وتشغل الآن منصب الرئيسة بالوكالة، "تُدرك تمامًا مصير مادورو".

وأضاف روبيو: "نعتقد أن مصلحتها الشخصية تتوافق مع تحقيق أهدافنا الرئيسية".

وتابع في شهادته المُعدة، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا تتوهموا، كما صرّح الرئيس، أننا مستعدون لاستخدام القوة لضمان أقصى قدر من التعاون إذا فشلت الوسائل الأخرى".

وقد وافق روبيو، وهو سيناتور سابق، على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بعد أسابيع من اتهام الديمقراطيين لإدارة ترامب بتضليل المشرعين وتجاوز صلاحياتها باستخدام القوة.

داهمت قوات الكوماندوز الأمريكية كاراكاس في الثالث من يناير، وألقت القبض على مادورو، الخصم اليساري اللدود لواشنطن، وزوجته سيليا فلوريس.

ونُقل الزوجان جواً إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة بتهم تهريب المخدرات التي وجهتها الولايات المتحدة إليهما، وهو ما قاما بنفيه.

دافع روبيو، في شهادته المُعدّة، بشدة عن العملية، قائلاً إن الولايات المتحدة "ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات"، ووصف مادورو بأنه "تاجر مخدرات مُدان، وليس رئيس دولة شرعي".

وأضاف روبيو: "كل هذا تحقق دون خسارة أي روح أمريكية، أو استمرار الاحتلال العسكري". وتابع: "قلما نجد في التاريخ أمثلة على تحقيق هذا القدر الكبير من الإنجازات بتكلفة زهيدة".

ويقول مسئولون فنزويليون إن أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم، من بينهم فنزويليون وكوبيون حاولوا دون جدوى حماية مادورو.

وقد طالب ترامب رودريجيز بالعمل لصالح شركات النفط الأمريكية.