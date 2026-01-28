قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 نصائح مهمة عند شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الذهب يكسر حاجز 5200 دولار للأوقية
روبيو يحذر رئيسة فنزويلا من مصير مادورو حال عصيانها أوامر أمريكا
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
روبيو يحذر رئيسة فنزويلا من مصير مادورو حال عصيانها أوامر أمريكا

ماركو روبيو
ماركو روبيو
محمد على

حذر وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، زعيمة فنزويلا من أنها ستواجه نفس مصير سلفها نيكولاس مادورو، الذي أطاحت به الولايات المتحدة، إذا لم تمتثل لرغبات الولايات المتحدة.

مصير مادورو

ووفقًا لشهادة مُعدة مسبقًا، سيقول روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن ديلسي رودريجيز، التي كانت نائبة للرئيس وتشغل الآن منصب الرئيسة بالوكالة، "تُدرك تمامًا مصير مادورو".

وأضاف روبيو: "نعتقد أن مصلحتها الشخصية تتوافق مع تحقيق أهدافنا الرئيسية".

وتابع في شهادته المُعدة، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا تتوهموا، كما صرّح الرئيس، أننا مستعدون لاستخدام القوة لضمان أقصى قدر من التعاون إذا فشلت الوسائل الأخرى". 

وقد وافق روبيو، وهو سيناتور سابق، على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بعد أسابيع من اتهام الديمقراطيين لإدارة ترامب بتضليل المشرعين وتجاوز صلاحياتها باستخدام القوة.

داهمت قوات الكوماندوز الأمريكية كاراكاس في الثالث من يناير، وألقت القبض على مادورو، الخصم اليساري اللدود لواشنطن، وزوجته سيليا فلوريس.

ونُقل الزوجان جواً إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة بتهم تهريب المخدرات التي وجهتها الولايات المتحدة إليهما، وهو ما قاما بنفيه.

دافع روبيو، في شهادته المُعدّة، بشدة عن العملية، قائلاً إن الولايات المتحدة "ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات"، ووصف مادورو بأنه "تاجر مخدرات مُدان، وليس رئيس دولة شرعي".

وأضاف روبيو: "كل هذا تحقق دون خسارة أي روح أمريكية، أو استمرار الاحتلال العسكري". وتابع: "قلما نجد في التاريخ أمثلة على تحقيق هذا القدر الكبير من الإنجازات بتكلفة زهيدة".

ويقول مسئولون فنزويليون إن أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم، من بينهم فنزويليون وكوبيون حاولوا دون جدوى حماية مادورو.

وقد طالب ترامب رودريجيز بالعمل لصالح شركات النفط الأمريكية.

