مسلسل الكينج الحلقة 25 .. هروب ميرنا جميل من المصحة ومصطفى خاطر يساوم محمد إمام على ابنه

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية فى حياة حمزة الدباح ، ومن ابرزها ، براءة زمزم (حنان مطاوع) من قضية قتل فارس (احمد كشك) بعد ان اثبتت انها قتلتله بسبب دفاعها عن نفسها.

ويكتشف حمزة (محمد عادل إمام) ان زوجته مريم (بسنت شوقى) وراء إدمان هدية (ميرنا جميل) وتسببت فى دخولها المصحة ويقرر حمزة ان يطلق مريم ويلفق لها قضية سلاح.

ويساوم ياقوت (مصطفى خاطر) شقيقه حمزة على ابنه الذى قام بإختطافه ويطلب منه ان يحصل على مصنع سلاح الصياد مقابل رجوع ابنه.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.