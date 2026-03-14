مسلسل نون النسوة الحلقة 10.. زواج محمد جمعة ومي كساب

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «نون النسوة» تطورات درامية مثيرة قلبت مسار الأحداث، بعدما فاجأ صلاح الذي يجسد شخصيته محمد جمعة الجميع بقراره تطليق زوجته زينات التي تقدم دورها هبة مجدي، وذلك بعد القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ يتقدم صلاح بعد ذلك لطلب الزواج من شريفة التي تجسد شخصيتها مي كساب، لتوافق الأخيرة على الزواج منه، ويتم عقد القران بالفعل في تطور مفاجئ للأحداث.

لكن الصدمة الكبرى تأتي عندما تكتشف زينات زواج شقيقتها من طليقها، لتفاجئهما بمواجهة حادة تكشف حالة الغضب والدهشة التي تعيشها، خاصة بعد أن وجدت أن أختها تزوجت الرجل الذي كان زوجها.

الحلقة جاءت مليئة بالتوتر والمفاجآت، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمعرفة كيف ستتطور العلاقة بين الشقيقتين خلال الحلقات المقبلة من المسلسل.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.