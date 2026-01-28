قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، أعلنت القوات الأمريكية أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن هذه التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على "الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة، بدقة وأمان، وبالتعاون مع الشركاء".

يأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "أسطولًا” يتجه نحو إيران، مع تلويحه بإمكانية اتخاذ عمل عسكري".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية ، بأن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت بالفعل إلى المنطقة.

ورغم ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن إيران، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

ولم يحدد بيان القيادة المركزية ، مكان المناورات أو مدتها أو نوع العتاد العسكري المشارك فيها.

وتفاقمت حدة التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الاحتجاجات داخل إيران.

في المقابل، صعّدت إيران من لهجتها، محذّرة من أن أي هجوم أمريكي سيُقابل برد قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران "قادرة تمامًا" على الرد على أي عدوان، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب التطورات بشكل دائم.

القوات الأمريكية الشرق الأوسط إيران دونالد ترامب أسطولًا حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ترامب

