سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران

في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، أعلنت القوات الأمريكية أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن هذه التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على "الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة، بدقة وأمان، وبالتعاون مع الشركاء".

يأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "أسطولًا” يتجه نحو إيران، مع تلويحه بإمكانية اتخاذ عمل عسكري".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية ، بأن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت بالفعل إلى المنطقة.

ورغم ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن إيران، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

ولم يحدد بيان القيادة المركزية ، مكان المناورات أو مدتها أو نوع العتاد العسكري المشارك فيها.

وتفاقمت حدة التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الاحتجاجات داخل إيران.

في المقابل، صعّدت إيران من لهجتها، محذّرة من أن أي هجوم أمريكي سيُقابل برد قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران "قادرة تمامًا" على الرد على أي عدوان، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب التطورات بشكل دائم.