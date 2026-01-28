قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي

أ ش أ

 واجه الدولار الأمريكي صعوبة في التعافي، اليوم /الأربعاء/، وظل قريبًا من أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، بعدما قلّل الرئيس دونالد ترامب من أهمية ضعفه الأخير ما فاقم موجة بيع العملة الأمريكية قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

وكانت أسواق العملات لا تزال تستوعب موجة البيع القوية التي شهدها الدولار في الجلسة السابقة، والتي دفعت اليورو إلى تجاوز مستوى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021؛ وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التداولات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.36% إلى 1.1994 دولار؛ كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33% إلى 1.3796 دولار، بعد أن قفز بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وفي أسواق العملات الأخرى، صعد الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، مستفيدًا من الضعف العام للدولار، إلى جانب بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الربع الأخير من العام، ما عزز التوقعات بقرب رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.

وتراجع الدولار الأسترالي لاحقًا بنسبة 0.34% إلى 0.6987 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.6015 دولار.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.22% إلى 96.114، بعدما هبط بأكثر من 1% في الجلسة الماضية ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 95.566.

وقال ترامب، الثلاثاء، إن قيمة الدولار "ممتازة"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن العملة الأمريكية تراجعت أكثر من اللازم، وهو ما فسره المتعاملون على أنه ضوء أخضر لمواصلة بيع الدولار.

ورغم أن تصريحات الرئيس الأمريكي لم تكن جديدة، فإنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط متزايدة، مع استعداد المتعاملين لاحتمال تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف بهدف استقرار الين.

وقال محللون اقتصاديون : "هذا يعكس أزمة ثقة في الدولار الأمريكي ويبدو أنه طالما تواصل إدارة ترامب سياساتها التجارية والخارجية والاقتصادية المتقلبة، فإن هذا الضعف قد يستمر".

وكان الدولار قد هبط بأكثر من 9% خلال عام 2025، وبدأ العام الحالي بأداء ضعيف، متراجعًا بنحو 2.3% منذ بداية يناير، مع قلق المستثمرين من نهج ترامب غير المتوقع في التجارة والدبلوماسية الدولية، إضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والارتفاع الكبير في الإنفاق العام.

ويتركز اهتمام المستثمرين على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب لاحقًا اليوم، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، في توقف يُرجّح المستثمرون استمراره إلى ما بعد الاجتماعات الأخيرة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في مارس وأبريل المقبلين.

وتخيم على الاجتماع ملفات عدة، من بينها ترشيح محتمل لخليفة باول في مايو المقبل، ومحاولة إقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك، إلى جانب تحقيق جنائي فتحته إدارة ترامب بحق رئيس البنك المركزي.

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

حالة الطقس

الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً

برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

مخدرات

قرار ضد عصابة مخدرات بالإسماعيلية لحيازتهم أكثر من 2,5 طن بـ560 مليون جنيه

"الداخلية" تُيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تُيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

