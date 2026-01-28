ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

الرغبة المستمرة في تناول الملح قد تكون علامة على وجود حالة صحية خطيرة، مثل قصور الغدة الكظرية أو متلازمة بارتر.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله وفقا لموقع بولد سكاى.

سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله

1. قصور الغدة الكظرية (مرض أديسون):

يحدث هذا الاضطراب عندما لا يُنتج الجسم كميات كافية من بعض الهرمونات الحيوية، وفي حالة مرض أديسون، تُنتج الغدد الكظرية (الواقعة فوق الكلى مباشرة) كميات غير كافية من الكورتيزول و الالدوستيرون، وهما هرمونان مسؤولان عن وظائف حيوية في الجسم، منها تنظيم ضغط الدم واستجابة الجسم للتوتر.

ومن أبرز أعراض مرض أديسون:

-اشتهاء الملح.

-ضعف وآلام في العضلات.

-تعب شديد ومستمر.

-غثيان وألم في البطن.

-فقدان الوزن.

-انخفاض ضغط الدم.

-اسمرار الجلد (فرط التصبغ).

2. متلازمة بارتر:

وهي اضطراب نادر في الكلى يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اشتهاء الملح باستمرار بسبب فقدان الأملاح من الجسم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

من المهم مراجعة الطبيب لتقييم هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح، خاصةً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى.