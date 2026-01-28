قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

كريم عاطف

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري ‏:

1- بيجو 206 

تتوفر بيجو 206 موديل 2000 بعدة خيارات من المحركات، أشهرها في مصر محرك بسعة 1.4 لتر يولد قوة تبلغ حوالي 75 حصانا، ومحرك آخر بسعة 1.1 لتر بقوة 60 حصان، وكلاهما يعمل بنظام الدفع الأمامي. 

يتميز المحرك سعة 1.4 لتر بأداء جيد وعزم دوران كافي داخل المدينة وعلى السرعات المتوسطة، مع استهلاك وقود اقتصادي نسبيًا يبلغ حوالي 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر. 

أما عن سعر السيارة بيجو 206 موديل 2000 ‏، فتأتي بمتوسط سعر 210 آلاف جنيه ، ومن الممكن اختلاف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة .

2- هيونداي أكسنت RB 

تأتي هيونداي أكسنت RB موديل 2006 بمحرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بسعة 1.6 لتر مع نظام توقيت الصمام المتغير باستمرار (CVVT) .

وينتج قوة تصل إلى 112 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة، و يتميز هذا المحرك بالاعتمادية العالية وقلة الأعطال.

أما عن سعر السيارة هيونداي أكسنت ‏RB‏ موديل 2006 ‏، فتأتي بمتوسط سعر 230 ألف جنيه ، ومن الممكن ‏اختلاف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة .‏ 

3- رينو لوجان 

تعتمد رينو لوجان موديل 2010 بشكل أساسي على محرك بسعة 1.6 لتر، 4 سلندر، ينتج قوة تصل إلى 90 حصان، يتوفر هذا المحرك بناقل حركة يدوي.

يشتهر المحرك باستهلاكه الاقتصادي للوقود (حوالي 12.1 إلى 15 كيلومتر لكل لتر وفقًا لبعض المصادر)، كما يتميز بنظام تعليق ناعم ومريح مناسب للطرق المصرية. 

أما عن سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 ‏، فتاتي بمتوسط سعر 260 الف جنيه ، ومن الممكن ‏اختلاف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة .‏

4- شيفروليه لانوس 

تزود شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك سعته 1.5 لتر (1498 سي سي) يولد قوة تبلغ 86 حصان وعزم دوران 133 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. 

يعتبر هذا المحرك من أكثر المحركات شيوعا في السوق المصري، وتتميز مواصفاته الميكانيكية بالبساطة الشديدة مما يسهل صيانتها وتوفر قطع غيارها بأسعار زهيدة. 

أما عن سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 ‏، فتاتي بمتوسط سعر 250 الف جنيه ، ومن الممكن ‏اختلاف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة .‏

5- كيا سبكترا ‏

تأتي كيا سبكترا موديل 2005 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر (DOHC) مزود بتقنية توقيت الصمام المتغير (CVVT)، يولد قوة 138 حصان وعزم دوران يبلغ 184 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات.

تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي وتعليق مستقل للعجلات الأربع يوفر راحة جيدة، مع معدل استهلاك وقود متوسط يبلغ حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم داخل المدينة، وتشتهر باعتمادية عالية وميكانيكا عملية وسهلة الصيانة.

أما عن سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2005 ‏، فتاتي بمتوسط سعر 260 ألف جنيه ، ومن الممكن ‏اختلاف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة .‏

