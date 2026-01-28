مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري

أفادت مصادر مطلعة بمقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري شمال سوريا، وذلك بحسب موقع "السومرية نيوز".



وأضاف موقع "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني أن "عراقيا قتل اليوم، خلال مواجهات مسلحة مع الجيش السوري شمال سوريا".

وأوضح أن "العراقي هو من أبناء القومية الكردية من محافظة كركوك".

وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق، أن الحكومة السورية و"قسد" توصلتا إلى تفاهم يفضي لوقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى.

ويسري بين القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقف لإطلاق النار جرى تمديده السبت الماضي 15 يوما، في إطار تفاهم مشترك توصل إليه الطرفان.