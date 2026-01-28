قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم البرنامج التدريبي للنواب الجدد
تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا
توقعات بوصول سعر الأوقية لـ5500 دولار.. مفاجأة في أسعار الذهب العالمية
تشكيل ليفربول ضد كاراباج في دوري أبطال أوروبا
ضوابط التبليغ عن المواليد الجدد بالقانون
مستشار خامنئي: الرد على أي عمل عسكري سيكون فوريا يستهدف تل أبيب وكل الداعمين
أحمد موسى: المواطن المصري يعاني لكنه يدرك من يعمل لصالح الدولة
اللي عايز يتجوز يعمل إيه؟.. أحمد موسى يعلق على ارتفاع أسعار الذهب
بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«أدب السجون» و«بداية السينما» يتصدران فعاليات اليوم الثقافي الثاني لدولة فلسطين

فعاليات اليوم الثقافي الثاني لدولة فلسطين
فعاليات اليوم الثقافي الثاني لدولة فلسطين
الديب أبوعلي

نظّمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الثقافي الثاني، داخل المركز الثقافي، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث خصصت برنامجًا فكريًا وثقافيًا متنوعًا تناول أدب السجون،، وبدايات السينما الفلسطينية، والإصدارات الفكرية والأدبية للكتاب الفلسطينيين في قطاع غزة، بحضور المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، إلى جانب نخبة من المثقفين والأدباء والمفكرين والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بجلسة حوارية حول الإصدارات الأدبية للكاتب المحرر ناصر أبو سرور، متناولة كتابيه (على سرير الكتابة) و(حكاية جدار)، حيث استذكر  تجربته الأدبية داخل الأسر وإبداعات الحركة الأسيرة.

وتحدث أبو سرور عن فلسفة  الكتابة في السجن تحت وطأة القمع والتنكيل، واصفًا الزمن داخل السجون بـ(الزمن المتراكم) الذي يتحول إلى كتلة ثقيلة تزداد قسوة مع طول أمد الاعتقال.

وأشار أبو سرور إلى اعتماده على الخيال والذاكرة كوسيلة لاستحضار العالم الخارجي والمخيم والأزقة، بعيدًا عن تفاصيل السجن القاسية، معتبرًا أن الكتابة طاقة بوح كامنة لدى الجميع، لكنها تتفجر من رحم المعاناة لتنتج الإبداع والدهشة، في محاولة لكسر الملل والألم وتجاوز ثقل الوقت.

وأكد أبو سرور، أن الانشغال بالكتابة الإبداعية يخفف من وطأة الألم وتفاصيل الحياة اليومية في السجن، لافتًا إلى سعي الكاتب الأسير لابتكار لغة أدبية قادرة على مخاطبة العالم الخارجي ونقل الوجع الفلسطيني بصدق، ما يفرض عليه جهدًا فكريًا وثقافيًا مضاعفًا لمواكبة التطور الأدبي العالمي، في مواجهة محاولات السجان إسكات الصوت الفلسطيني وطمس إنسانية الأسرى وحقهم في الحياة الكريمة والحرية.

وتواصلت الفعاليات بعرض تناول فيه الناقد السينمائي يوسف الشايب حكايات الفيلم الفلسطيني الأول، مستعرضًا التجربة السينمائية الفلسطينية الرائدة محليًا وعالميًا، ومتوقفًا عند بدايات الإنتاج السينمائي في فلسطين، ولا سيما فيلم الأخوين لومير في فلسطين عام 1896، الذي وثّق ملامح فلسطين التاريخية والجغرافية ونمط الحياة قبل الاحتلال والنكبة إضافة إلى استعراض دور رواد السينما الفلسطينية.

كما تطرق الشايب إلى محاولات مبكرة لأسرلة الإنتاج السينمائي من خلال أفلام صهيونية صُورت في القدس بقصد تزييف التاريخ، مشيرا بشكل خاص الى فيلم أطلقت عليه الحركة الصهيونية اسم "أول فيلم في فلسطين"، وأنتج عام 1911.

واختُتمت فعاليات اليوم الثقافي بقراءات شعرية ونثرية لعدد من كتاب غزة، قدمها كل من د. محمود بركة، ودينا حبوب، ود. محمد جودة، ود. عبد الهادي بركة، وسما المصري، إلى جانب مشاركة الطفلة المبدعة إيلين سامي زيدان.

معرض القاهرة الدولي للكتاب سفارة دولة فلسطين فلسطين جمهورية مصر العربية قطاع غزة المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي ناصر أبو سرور على سرير الكتابة حكاية جدار الناقد السينمائي يوسف الشايب الأخوين لومير الكاتب المحرر ناصر أبو سرور سفارة دولة فلسطين بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

هدير عبدالرازق

19 أبريل.. استئناف حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق 3 سنوات في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد