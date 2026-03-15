ليفربول يستدرج توتنهام بالبريميرليج.. و«صلاح» يبحث عن مواصلة عقدته للسبيرز

يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان لتجاوز تعثرهما الأوروبي الأخير.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز للعودة إلى سباق المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما يعاني توتنهام في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، ويبحث عن نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الخطر.

ويخوض الفريقان اللقاء بعد خسارتهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث سقط ليفربول خارج أرضه أمام جالاتا سراي بهدف دون رد، فيما تلقى توتنهام هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد.

وتتجه الأنظار في هذه المواجهة إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يمتلك سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام توتنهام، بعدما سجل 16 هدفًا في شباكه بمختلف المسابقات، من بينها 14 هدفًا بقميص ليفربول، ليُعد أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ مواجهات الفريقين.

كما سجل صلاح 12 هدفًا في مرمى السبيرز ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وهو رقم لا يتفوق عليه في تاريخ البطولة أمام توتنهام سوى الأسطورة آلان شيرر الذي أحرز 14 هدفًا.

في المقابل، يعاني توتنهام من عدة غيابات قبل اللقاء، إذ أكد المدرب إيجور تيودور غياب عدد من اللاعبين البارزين مثل جواو بالينيا وكريستيان روميرو وميكي فان دي فان وإيف بيسوما بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية كونور جالاجر قبل المواجهة المرتقبة.