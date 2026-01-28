قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
أخبار العالم

«المركزي الأمريكي» يُبقي سعر الفائدة عند 3.50 إلى 3.75% وسط تضخم مرتفع

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قرّر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 إلى 3.75 %، معربًا عن قلقه من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة رغم النمو الاقتصادي القوي.

جاء ذلك بعد اجتماع استمر يومين، انتهى بتصويت أغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، حيث أيد معظم أعضاء المجلس إبقاء سعر الفائدة ثابتا. وعرض كل من المحافظ كريستوفر والر، المرشح لخلافة رئيس المجلس جيروم باول في مايو المقبل، والمحافظ ستيفن ميران، اللذين كانا يفضلان خفض الفائدة ربع نقطة مئوية، للمعارضة.

وأشار بيان المجلس إلى أن "حجم وتوقيت أي تعديلات إضافية" على أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات والتوقعات الاقتصادية المقبلة، دون تحديد موعد محتمل لأي خفض أو رفع جديد.

وأوضح المجلس أن التضخم "لا يزال مرتفعًا إلى حد ما"، فيما أظهر سوق العمل "بعض علامات الاستقرار"، مع حذف عبارة من البيان السابق تشير إلى مخاطر تراجع فرص العمل، ما يعكس انخفاض القلق حيال حدوث انكماش سريع في سوق الوظائف.

وكان المجلس قد وصف سوق العمل قبل الاجتماع بأنه متوازن تقريبا، مع تراجع نمو الباحثين عن عمل بسبب سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. كما انخفض معدل البطالة في ديسمبر الماضي إلى 4.4 %.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، مؤتمراً صحفياً الساعة 0230 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1930 بتوقيت غرينتش) لمناقشة بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية.

ويؤدي قرار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إلى تعليق دورة التيسير النقدي الحالية، التي بدأت قرب نهاية إدارة الرئيس السابق جو بايدن واستمرت بعد توقف دام نحو تسعة أشهر خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، عقب ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للبنك المركزي خلال 2025.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

الأسبوع المقبل.. ترقبو إعلان نتيجة الإعدادية بالإسكندرية فور اعتمادها

جامعة سوهاج

طلاب إعلام بسوهاج الأهلية يصنعون بداية استثنائية.. ويحققون نسبة نجاح 96%

حملة لمجابهة التعديات على املاك الدولة بضواحي بورسعيد

تعليمات مشددة.. «الوالي»: لا تهاون مع الإشغالات والالتزام بالاشتراطات البيئية بضواحى بورسعيد|شاهد

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

