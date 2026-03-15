رغم إرتباك الأحوال الجوية .. 20 صورة ترصد انتظام الدراسة بالمدارس اليوم

أكدت الإدارات التعليمية انتظام الدراسة في المدارس اليوم الأحد 15 مارس 2026 ، مشيرةً إلى ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب والمعلمين رغم عدم استقرار الأحوال الجوية في مصر خلال الساعات الأخيرة .

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم لـ سوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية

قرار تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية يترك لكل محافظ في محافظته

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن وزير التربية والتعليم دائما ما يترك قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية لكل محافظ في محافظته حسب خطورة الوضع في كل محافظة.

وحتى الآن لم يصدر أي محافظ قرارا ينص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس اليوم الأحد

وتوجد فرص لتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وتوقع الخبراء وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج العقبة قد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعوا حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس: معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.