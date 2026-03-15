التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حادث تصادم انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالردوة على تروسكلين على الطريق الزراعي السريع بالقرب من كوبرى الشموت.



وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف في القليوبية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي وتتابع الجهات المعنية تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.



من ناحية أخرى شهد طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابات تحصيل الرسوم، اتجاه مدينة بنها، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين بعد رفع وتجنيب السيارة المتسببة بالحادث.



وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر، بعد بوابات تحصيل الرسوم، اتجاه ببنها، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور رجال الأمن والمرور، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 11 شخص بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع الجهات المعنية تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.