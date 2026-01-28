بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%

أبقى بنك كندا، سعر الفائدة لليلة واحدة ثابتًا عند 2.25%، اليوم الأربعاء، في خطوة توقعها الاقتصاديون على نطاق واسع.

ويأتي هذا الإعلان وسط حالة من عدم اليقين التجاري المستمر، مع تزايد التركيز على اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وتوقعات غامضة للاقتصاد الكندي في وقت لاحق من هذا العام.

وفي بيانه، ذكر بنك كندا أن سعر الفائدة "لا يزال مناسبًا" للظروف الاقتصادية الحالية، إلا أن نص الكلمة الافتتاحية للمحافظ تيف ماكليم يشير إلى إمكانية خفض أو رفع سعر الفائدة في القرارات المقبلة.

وأضاف: "بينما يرى المجلس أن سعر الفائدة الحالي مناسب بناءً على توقعاتنا، إلا أن الإجماع كان على أن حالة عدم اليقين المرتفعة تجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت أو اتجاه التغيير القادم في سعر الفائدة".

ويؤكد التقرير الاقتصادي المحدث لبنك كندا، والوارد في تقرير السياسة النقدية الجديد، هذا الغموض.

ووفقًا للبيان، فإن التوقعات "لم تتغير كثيرًا" عن التوقعات الصادرة في أكتوبر، لكنها "عرضة لتأثيرات السياسات التجارية الأمريكية غير المتوقعة والمخاطر الجيوسياسية".

وفي قراره الصادر في ديسمبر، أبقى البنك أيضًا على سعر الفائدة ثابتًا.



