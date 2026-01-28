البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس

خفض البنك المركزي الغاني سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 15.50 بالمئة وهو أدنى مستوى في أربع سنوات وأقل من توقعات معظم الاقتصاديين التي أعلنها في قرار اليوم /الأربعاء/، مع استمرار السيطرة على التضخم.

وبحسب شبكة (سي.إن.بي.سي.أفريكا)؛ كان اقتصاديون قد توقعوا أن يخفض بنك غانا سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 16 بالمئة بعد خفض كبير 300 نقطة أساس في يوليو وتخفيضات قياسية قدرها 350 نقطة أساس في سبتمبر وفي نوفمبر .

وخفض البنك الآن سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 12.5 نقطة مئوية تراكمية منذ بدء دورة التيسير الحالية في يوليو تموز الماضي.

وقال محافظ بنك غانا جونسون آسياما - في مؤتمر صحفي - إن قرار الأغلبية الذي اتخذه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أقر بأن ظروف الاقتصاد الكلي في الدولة المنتجة للذهب والكاكاو في غرب أفريقيا تحسنت بشكل كبير.

وقال: كان هذا مدعوما بموقف السياسة النقدية الضيق وضبط أوضاع المالية العامة والتراكم الكبير للاحتياطيات، مضيفا أنه من المتوقع أن يتماشى تضخم أسعار المستهلكين للأشهر الستة الأولى من العام على نطاق واسع ضمن النطاق المستهدف للبنك على المدى المتوسط، في حين من المتوقع أن يظل النمو قويا في عام 2026.