الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأول في 2026

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "المركزي الأمريكي" اليوم الأربعاء، تثبيت الفائدة، في اجتماعه الأول في عام 2026، حيث ثبت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

و أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الاقتراض لليلة واحدة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و3.5%.





و تأتي تلك الخطوة بعد 3 تخفيضات أجراها "الفيدرالي" العام الماضي، متجاهلا الضغوط الهائلة من البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض، ومفضلا التريث ومراقبة تطورات الاقتصاد.





أظهرت أحدث البيانات انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4% في ديسمبر على الرغم من ضعف نمو الوظائف، ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 3% على أساس سنوي لهذا الشهر، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ومع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، واحتمالية أن تعزز السياسة المالية النمو في الأشهر الأولى من العام، كتبت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة برينسيبال لإدارة الأصول، في تحليلها لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب: "من الواضح أنه بالنظر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي... فلا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد".