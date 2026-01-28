إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية "جاهزة وأصابعها على الزناد" للرد بسرعة وبقوة على أي عدوان محتمل ضد البلاد، مشدداً على قدرة إيران على حماية أمنها وسيادتها.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، شدد عراقجي على أن إيران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، وأن هذه الأسلحة ليست ضمن حساباتها الأمنية، مؤكداً أن التجربة التي اكتسبتها خلال "حرب الـ12 يوماً" تمنحها القدرة على الرد بقوة وسرعة في مواجهة أي تهديد.

ورغم هذه التحذيرات، أوضح الوزير الإيراني أن طهران لا تزال ترحب باتفاق نووي "متبادل المنفعة وعادل ومنصف"، يضمن حقوق إيران في التقنية النووية السلمية، ويكفل عدم امتلاك البلاد لأي أسلحة نووية. وقال عراقجي إن إيران تسعى دائماً إلى اتفاق خالٍ من الإكراه والتهديدات والترهيب، ويحقق مصالحها الوطنية دون المساس بحقوقها.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جدلاً دولياً مستمراً، وسط محاولات دبلوماسية لإحياء المفاوضات وضمان حقوق إيران النووية ضمن إطار دولي واضح.

وأكدت إيران أن أي اتفاق نووي منصف يجب أن يعكس مبدأ العدالة ويضمن استفادة جميع الأطراف دون انتقاص من سيادة الدولة أو تهديد أمنها، مؤكدة على استمرارها في مسار التقنية النووية السلمية.