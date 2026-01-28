إيران تحذر: أي حرب ضدنا ستشعل المنطقة بأسرها واستعدادنا الدفاعي 200%

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، أن أولوية طهران في المرحلة الراهنة تتمثل في “الدفاع عن إيران” وليس الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشدداً في الوقت ذاته على استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر قنوات غير مباشرة.

وقال غريب آبادي إن بلاده “مستعدة بنسبة 200% للدفاع عن نفسها”، محذراً من أن أي مواجهة عسكرية لن تقتصر على إيران والولايات المتحدة، بل ستمتد لتشمل المنطقة بأسرها. وأضاف أن “نيران أي حرب محتملة ستحرق الجميع، وستكون الأضرار خارجة عن السيطرة”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن طهران لا تسعى إلى الحرب، معرباً عن أمله في تجنب التصعيد، لكنه شدد على أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم. وتابع: “بالتأكيد سنتكبد أضراراً، لكننا سنلحق بهم أضراراً لا يمكنهم تخيلها”، معتبراً أن هذا “تحذير جاد وليس تهديداً فارغاً”.

وأشار إلى أن أي عملية عسكرية، حتى لو كانت محدودة، ستواجه برد “مناسب”، مؤكداً أن أي تحرك عسكري ضد إيران لن يكون مهمة سهلة للولايات المتحدة أو إسرائيل، وأنهما “تدركان جيداً العواقب”. كما لفت إلى أن دول المنطقة تعلم أن أي هجوم ينطلق من أراضيها ضد إيران “لن يواجه برد محدود هذه المرة، بل برد واسع النطاق”.

وفي ما يتعلق بالاتصالات مع واشنطن، أوضح غريب آبادي أن الولايات المتحدة طرحت مسألة التفاوض وقنوات التواصل، لكنها ليست مباشرة حالياً، مؤكداً أن “الرسائل والاتصالات مستمرة”. وأضاف أن طهران لا تغلق باب الحوار، وأن المفاوضات “ممكنة” إذا لم تكن نتائجها محددة سلفاً، لكنه أشار إلى أن إيران لا تلمس “جدية حقيقية” من الجانب الأمريكي.

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن المحادثات ليست أولوية في الوقت الحالي، في ظل ما وصفه بتعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة، مشدداً على أن بلاده أيضاً في حالة استعداد كامل.