وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد

قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اليوم /الأربعاء/ إن للمفاوضات مبادئها الخاصة ويجب أن تجرى من موقع متكافئ ومع احترام متبادل.

وأضاف عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "أن هناك دولا تعمل كوسطاء وتجرى محاولات ومشاورات وطهران على تواصل معها".

وأكد عراقجي أنه إذا كانت أمريكا تسعى إلى مفاوضات فلا يمكن الحديث عن مفاوضات في أجواء التهديد.

أوأضاف عراقجي أن "للمفاوضات مبادئها الراسخة ولا يمكن أن تجري تحت التهديد، مذكرا الولايات المتحدة بضرورة إجراء أي محادثات من موقف متكافئ وباحترام متبادل".

وأشار إلى أنه لم يكن على تواصل فى الأيام الأخيرة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ولم يطلب إجراء مفاوضات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال فى وقت سابق، إن خطوط الاتصال بين طهران وواشنطن لا تزال مفتوحة.