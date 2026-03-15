كينيا تعتزم بناء محطة توليد طاقة بتكاليف 2.9 مليار دولار

كشفت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الإفريقي اليوم /الأحد/ عن أن السلطات في كينيا تبحث عن مستشارين متخصصين ؛ لتطوير وهيكلة مشروع محطة توليد طاقة تعمل بالغاز بقدرة 1200 ميجاوات (2ر1 جيجاوات) وبتكاليف إجمالية تبلغ 9ر2 مليار دولار أمريكي.

وأفادت الوكالة بأن المحطة ، التي ستعمل بالغاز الطبيعي المسال المستورد ، ستقع في منطقة /دونجو كوندو/ بمدينة /مومباسا/ وستتولى شركة الكهرباء الحكومية /كينجين/ تطويرها بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص..مشيرة إلى أن كينيا ، أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا ، تسعى إلى تعزيز إمداداتها من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد.

وتتصدر الطاقة الحرارية الأرضية مزيج الطاقة بنسبة 9ر25% من القدرة المركبة، تليها الطاقة الكهرومائية (24%)، ومحطات الطاقة الحرارية (2ر17%)، والطاقة الشمسية الكهروضوئية ( 1ر14%)، وطاقة الرياح (12%) .

وتسعى الحكومة، التي تهدف إلى الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 15000 ميجاوات بحلول عام 2030، إلى تعزيز جهودها في الوقت نفسه لتطوير نقل فعال للكهرباء إلى مراكز الاستهلاك للحد من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة.

وفي ديسمبر 2025، وقعت البلاد اتفاقية بقيمة 311 مليون دولار أمريكي لإنشاء خطي نقل طاقة عالي الجهد من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بين شركة نقل الكهرباء الحكومية (KETRACO) وائتلاف يضم Africa50 وشركة Power Grid Corporation الهندية.

ومن الناحية الفنية، سيضمن المشروع، مع الخط الأول، نقل ما يقارب 300 ميجاوات من الكهرباء الحرارية الأرضية من حقول /بارينغو-سيلالي/، وهو مورد يتوقع أن يلعب دورا متزايد الأهمية في مزيج الطاقة في كينيا..أما الخط الثاني لشبكة الجهد العالي سيمتد إلى غرب البلاد لأول مرة، وهي منطقة عانت سابقا من انخفاضات متكررة في الجهد وخسائر فنية كبيرة.

وفي وقت سابق من شهر فبراير من العام نفسه .. أعلنت شركة كهرباء كينيا عن برنامج استثماري بقيمة مليار شلن كيني تقريبا (7ر7 مليون دولار أمريكي) لتحديث وتوسيع البنية التحتية للكهرباء في غرب البلاد ؛ بهدف تحسين موثوقية الطاقة ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

وتشمل هذه الخطة 11 مقاطعة، من بينها /كيسومو/ و/هوماباي/، و/ميغوري/، و/كاكاميغا/، وتتضمن إنشاء خطوط جديدة واستكمال المشاريع القائمة.